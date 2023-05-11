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Система єВідновлення відновила роботу після збою

Четвер, 11 травня 2023, 11:50 - Олексій Павлиш

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури заявили про стабілізацію роботи системи держпрограми компенсації за зруйноване житло "єВідновлення" у "Дії". 

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Послуга єВідновлення знову в Дії! Подавайте заяву на ремонт пошкодженого через війну житла прямо зараз", - заявили у відомстві.

Нагадаємо:

З 10 травня стартувала програма "єВідновлення", у межах якої українці зможуть отримати кошти на ремонт їхніх домівок, які постраждали через війну.

Максимальна сума - 200 тис грн. Заявки можна подавати через "Дію".

Згодом повідомлялось, що тисячі українців почали подавати заявки на грошову допомогу по програмі єВідновлення - через велику кількість заявок система була перевантажена.

Економічна правда

Дія Мінінфраструктури
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