Система єВідновлення відновила роботу після збою

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури заявили про стабілізацію роботи системи держпрограми компенсації за зруйноване житло "єВідновлення" у "Дії".

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Послуга єВідновлення знову в Дії! Подавайте заяву на ремонт пошкодженого через війну житла прямо зараз", - заявили у відомстві.

Нагадаємо:

З 10 травня стартувала програма "єВідновлення", у межах якої українці зможуть отримати кошти на ремонт їхніх домівок, які постраждали через війну.

Максимальна сума - 200 тис грн. Заявки можна подавати через "Дію".

Згодом повідомлялось, що тисячі українців почали подавати заявки на грошову допомогу по програмі єВідновлення - через велику кількість заявок система була перевантажена.

Економічна правда