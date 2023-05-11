Новини 11 травня: у Раді переглядають зарплати військових, МВФ перегляне програми для України

Про РФ. Понад 1 млрд дол експорту з ЄС, заборонений до імпорту в РФ в рамках санкцій, торік "зник" під час транзиту до країн-сусідів РФ, при чому оцінка може бути суттєво вищою через неповність даних.

Про відновлення. За першу добу роботи програми держдопомоги на відновлення пошкодженого житла єВідновлення українці успішно подали 3 194 заяви про виплату допомоги.

Про МВФ. Міжнародний валютний фонд (МВФ) планує у другій половині травня провести перший перегляд програми розширеного фінансування EFF для України.

Про "трубу Медведчука". Управитель арештованим нафтопродуктопроводом "Самара - Західний напрямок" - "Укртранснафта" - переказала до держбюджету понад 10 мільйонів гривень чистих надходжень від управління активом.

Про зарплати військових. У рамках робочої групи щодо грошового забезпечення, до якої входять парламентарі та представники військового блоку, працюють над підвищенням зарплат для строковиків, інструкторів та інших військових.

Ексклюзив ЕП

Енергетики заговорили про дефіцит електроенергії. Чи будуть нові відключення і коли?

Влітку половину атомних блоків виведуть на ремонт, що призведе до дефіциту в енергосистемі. Чим його планують покривати та чи можливі відключення електрики населенню?