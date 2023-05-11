У Раді хочуть переглянути зарплати військовим: кому їх можуть підвищити

У рамках робочої групи щодо грошового забезпечення, до якої входять парламентарі та представники військового блоку, працюють над підвищенням зарплат для строковиків, інструкторів та інших військових.

Про це в подкасті ЕП розповів секретар Комітету Верховної Ради з питань бюджету нардеп Володимир Цабаль.

Робоча група вперше зібралась у минулу п’ятницю, 5 травня. Учасники обговорили забезпечення строковиків, курсантів, інструкторів, які не отримують додаткових виплат.

Створити робочу групу з напрацювання нового законопроєкту стосовно грошового забезпечення військових закликали командувачі Сил Оборони, а також міністр оборони Резніков, голова Держприкордонслужби та керівники силових органів. Відповідне звернення спікеру Ради Руслана Стефанчука надіслав силовий блок.

"Робоча група перша зібралася в минулу п'ятницю. Ми зазначили перелік критичних питань, які дійсно треба вирішити", - розповів депутат.

Серед них:

1. Забезпечення строковиків. За словами депутата, умовно 20 тисяч строковиків отримують від держави мінімальні кошти.

"До воєнного стану ти, принаймні, розумів, що ти через рік закінчиш службу. А зараз вони не одержують майже ніяких грошей, якісь мінімальні гроші", - сказав депутат.

2. Забезпечення курсантів - ситуація є майже аналогічною, як і зі строковиками. Курсанти отримують за службу стипендії, які давно треба збільшувати.

3. Забезпечення інструкторів.

"Фактично від яких залежить дуже багато, але оскільки вони на папері, а не на передовій, відповідно, вони доплату не одержують. Ні 30, ні 50, ні відповідно 100 (тисяч - ЕП)", - пояснює Цабаль.

4. Збільшення заробітних плат у підрозділах, у яких не проводилась індексація.

Він додав, що завдання Верховної Ради - знайти на ці потреби кошти. Далі йде питання до військового командування: як ці кошти правильно розподілити.

"В залежності від того, скільки вдасться знайти коштів, тобто знайти внутрішні резерви за рахунок збільшення доходів від певних податків, чи за рахунок того, що ми зможемо, можливо, домовитись з нашими партнерами, що вони там частково нам зможуть дозволити збільшити борг… Вже в залежності від того, скільки коштів буде знайдено, таке має бути рішення", - пояснив Цабаль.

Він додав, що його позиція полягає в тому, що військовим потрібно суттєво збільшувати доплати.

"Це можуть бути в рамках збільшення заробітної плати, але це має бути за градацією, щоб так не вийшло, що в нас однакові доплати в тилу і на передовій", - додав депутат.

Детальніше в подкасті: Чому військовим не повернуть надбавки та що відбувається з державними фінансами?

Нагадуємо:

10 квітня Рада проголосувала за закон про порядок конфіскації майна росіян на користь ЗСУ. У ході підготовки документу до другого читання, депутат Дмитро Разумков вніс правку, якою повертаються щомісячні доплати у 30 тисяч гривень для військовослужбовців, працівників поліції та служби цивільного захисту.

Цю правку профільний комітет Ради відхилив через те, що вона не визначала достатніх джерел покриття нових видатків, які оцінюються Міністерством фінансів у 180 млрд грн до кінця року. А також через те, що корпус військового керівництва виступав проти повернення таких доплат для всіх військовослужбовців. Також правка не стосується законопроєкту, який розглядався, і мала б бути розглянута іншим профільним комітетом – Бюджетним.

Пізніше у Мінфіні заявили, що для того аби профінансувати додаткові видатки у 180 млрд грн, доведеться суттєво збільшувати податки в Україні.

Коли ж цю правку винесли на підтвердження у залі парламенту, її підтримали 254 народні депутати, жоден нардеп не проголосував "проти", ще 18 – утрималися.

На наступний день після голосування народний депутат від фракції "Голос" та секретар Комітету ВРУ з питань бюджету Володимир Цабаль зареєстрував постанову про скасування ухваленого напередодні закону. Без розгляду цієї постанови у залі парламенту, голова Верховної Ради не може підписати закон.