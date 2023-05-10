Новини 10 травня: Україна позбувається російського пального, старт програми виплат на відновлення житла

Про пальне. Україна заборонила імпорт пального невідомого походження, аби російські енергоресурси не потрапляли на ринок в обхід санкцій

Про житло. З 10 травня стартувала програма "єВідновлення", у межах якої українці зможуть отримати кошти на ремонт їхніх домівок, які постраждали через війну.

Про торгівлю. Китайський експорт до Росії у квітні сягнув рекордного рівня, підскочивши на 153% порівняно з попереднім роком - до 9,6 млрд дол, що свідчить про дедалі тісніші економічні відносини двох країн.

Про бізнес. Нідерландська технологічна компанія Philips, що серед іншого спеціалізується на медичних технологіях, продовжить працювати на російському ринку

Про ціни. У квітні інфляція порівняно з березнем становила 0,2%, а у річному вимірі сповільнилася до 17,9%.

Ексклюзиви ЕП

Питання на 20 мільярдів. Рада хоче обмежити роботу duty-free, щоб побороти тіньовий ринок тютюну

Незаконна торгівля тютюновими виробами б'є рекорди. Скільки збитків бюджету завдають фіктивні цигарки і як з цим планує боротися держава?

Зсув ринку праці. Де в Україні шукати роботу?

Ринок праці відновлюється і майже повернувся до довоєнних показників, але тепер в нього є нова незвичайна хвороба.