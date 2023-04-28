Новини 28 квітня: Україна отримала $1,25 млрд від США, в "Дію" хочуть інтегрувати штучний інтелект

Про авіа. Цивільна авіація не відновить польоти в Україні, поки в повітряному просторі не буде забезпечена повна безпека.

Про НБУ. Національний банк переказав до державного бюджету майже 72 млрд грн зі свого прибутку за 2022 рік – це рекордна сума в історії НБУ.

Про грант від США. До державного бюджету в п’ятницю, 28 квітня, надійшов черговий грант від США у розмірі 1,25 мільярда доларів.

Про Wintershall. Родовища німецької нафтогазової компанії Wintershall в її спільних з "Газпромом" підприємствах пов’язані з постачанням палива для російської армії.

Про "Дію". Міністерство цифрової трансформації хоче запустити віртуального помічника "Надія" і спілкується про нього з розробником ChatGPT, компанією OpenAI.

Ексклюзиви ЕП

Нацбанк готується "відв'язати" курс долара. Коли це може статися і від чого залежатиме?

НБУ завершує розробку стратегії пом'якшення валютних обмежень. Коли гривня повернеться у "вільне плавання"?