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Україна не відновить польоти цивільних літаків, поки не буде безпечно – "Украерорух"

П'ятниця, 28 квітня 2023, 12:57 - Cергій Мельник
 
Evgen Kotenko/ Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

Цивільна авіація не відновить польоти в Україні, поки в повітряному просторі не буде забезпечена повна безпека.

Про це заявила заступниця директора "Украероруху" Оксана Ожигова в коментарі телеканалу "Київ".

"Все що ми маємо в результаті сьогоднішньої нічної атаки, ми називаємо "небезпека". Все що пов'язано з авіацією, ми асоціюємо зі словом безпека. Поки в повітряному просторі України не буде гарантовано 100% безпекової ситуації, нам будувати будь-які прогнози зарано", – заявила Ожигова.

За її словами, "Украерорух" наразі проводить підготовчу роботу над якомога швидшим відновленням польотів, "коли це буде можливим".

Нагадуємо:

Раніше міністр транспорту Франції Клеман Бон повідомив, що Україна готується до відкриття авіапростору для цивільних літаків.

Економічна правда

авіа Украерорух
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