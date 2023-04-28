Україна не відновить польоти цивільних літаків, поки не буде безпечно – "Украерорух"

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Цивільна авіація не відновить польоти в Україні, поки в повітряному просторі не буде забезпечена повна безпека.

Про це заявила заступниця директора "Украероруху" Оксана Ожигова в коментарі телеканалу "Київ".

"Все що ми маємо в результаті сьогоднішньої нічної атаки, ми називаємо "небезпека". Все що пов'язано з авіацією, ми асоціюємо зі словом безпека. Поки в повітряному просторі України не буде гарантовано 100% безпекової ситуації, нам будувати будь-які прогнози зарано", – заявила Ожигова.

За її словами, "Украерорух" наразі проводить підготовчу роботу над якомога швидшим відновленням польотів, "коли це буде можливим".

Нагадуємо:

Раніше міністр транспорту Франції Клеман Бон повідомив, що Україна готується до відкриття авіапростору для цивільних літаків.

Економічна правда