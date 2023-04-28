Штучний інтелект в "Дії": Мінцифри спілкується з OpenAI

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Міністерство цифрової трансформації хоче запустити віртуального помічника "Надія" і спілкується про нього з розробником ChatGPT, компанією OpenAI.

Про це розповів віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Forbes.

Федоров розповів про два можливі проєкти Мінцифри із застосуванням штучного інтелекту. Він зауважив, що йдеться наразі лише про плани і не може з упевненістю заявити, що вони точно будуть втілені у життя, а відтак і не може говорити про терміни.

Першим таким проєктом є віртуальний помічник з робочою назвою "Надія", який, "можливо чи ні", зʼявиться в "Дії". Це – віртуальний помічник нового покоління, який можна буде попросити знайти ЦНАП неподалік та розповісти, які послуги можна там отримати.

"Ми спілкуємося з компанією OpenAI, щоб максимально автоматизувати і зробити зрозумілою мовою відповідь на будь-яке ваше питання", – пояснює Федоров. "Йдеться не лише про те, що можна отримати на порталі або в застосунку "Дія", а взагалі про будь-яку відповідь на питання, що стосується державних сервісів".

Він зазначив, що наразі не може розповісти всю архітектуру, але помічник не використовуватиме персональні дані. "Ми дизайнимо систему таким чином, щоб все було максимально безпечно, тому що це головний виклик. З точки зору технології це буде максимально умовна локалізація", - поділився Федоров деталями проєкту.

Наступний проєкт має назву "Голос громадян".

"Ми хочемо в режимі реального часу сканувати все, що відбувається в соціальних мережах. Всі проблемні питання, які відбуваються на форумах, Facebook, Instagram, Telegram. Про що люди говорять, які в них проблеми, де погані послуги, на що вони жаліються. Паралельно аналізувати всі звернення громадян в контакт-центри і виводити проблематику дашбордами з ключовими темами чиновникам і міністрам", – розповідає Федоров.

Згідно плану, громадяни зможуть через "Надію" записати голосове сповіщення про те, що потрібно змінити, і уряд зможе таким чином збирати зворотний звʼязок в режимі реального часу і розпізнавати "не просто текст, а мову".





