НБУ переказав до бюджету рекордну суму

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Національний банк у четвер переказав до державного бюджету майже 72 млрд грн зі свого прибутку за 2022 рік – це рекордна сума в історії НБУ.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Так, за підсумками минулого року прибуток до розподілу Національного банку становив 91 млрд грн.

За законом, ця сума ділиться між державним бюджетом та загальними резервами НБУ. Як наслідок, частина прибутку, яку регулятор переказав до бюджету, сягнула 72 млрд грн.

Як зазначав голова НБУ Андрій Пишний, це найбільша в історії регулятора сума частини прибутку до розподілу, яку скеровано до держбюджету.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялося, що Національний банк перекаже до державного бюджету найбільшу в своїй історії суму частини прибутку до розподілу – 71,87 мільярда гривень.





