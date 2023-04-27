Новини 27 квітня: НБУ покращив прогноз по інфляції та ВВП, держава винна пенсіонерам 43 млрд

Про інфляцію. Національний банк очікувано ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% та покращив прогноз інфляції на 2023 рік – із 18,7% до 14,8%.

Про ВВП. Національний банк покращив прогноз відновлення економіки України цьогоріч з 0,3% до 2% з огляду на швидке відновлення енергосистеми.

Про БПЛА. Польща на прохання української сторони спростила експорт дронів до України - рішення набуде чинності з п’ятниці, 28 квітня.

Про Нафтогаз. НАК "Нафтогаз" очікує отримати з державного бюджету 327 млрд грн цьогоріч, причому левова частка цієї суми – компенсації за пільгові тарифи для населення.

Про "борг" пенсіонерам. Україна за рішенням судів має виплатити пенсіонерам 43,1 мільярда гривень у понад 330 тисяч програних справах.

Ексклюзиви ЕП

Як Китай став головним постачальником Росії компонентів для зброї

Китай не розпалює і не заробляє на війні, каже Сі Цзіньпін. ЕП доводить протилежне.

Борг перед Китаєм, чорна діра в "Нафтогазі" та неринкові тарифи. Мінфін б'є на сполох щодо браку коштів

Міністерство фінансів попереджає владу про ризики втрати бюджетом сотень мільярдів гривень. І поки що ніхто не хоче розв'язувати ці проблеми.