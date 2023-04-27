НБУ знову зберіг облікову ставку у 25% та значно покращив прогноз інфляції

Національний банк очікувано ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 25%.

Про це відомо з пресбрифінгу щодо рішень правління НБУ з монетарної політики.

В НБУ наголошують, що таке рішення підтримає ефекти від попередніх заходів із посилення привабливості гривневих активів, дозволить надалі забезпечувати стійкість валютного ринку та підтримати сталий тренд на зниження інфляції. Крім того, згодом це дозволить пом’якшити найбільш обтяжливі валютні обмеження.

Інфляція стрімко знижується, фіксує НБУ, проте через вплив війни ціновий тиск залишається високим. Наразі темпи зростання цін спадали швидше за прогнози регулятора, і у березні інфляція сповільнилася до 21,3% у річному вимірі.

Цьому сприяли достатня пропозиція продовольства та пального, а також швидке відновлення енергосистеми від російських атак. Крім того, на тлі припинення "друку гривні", зміцнення курсу гривні та підвищення привабливості гривневих активів, поліпшилися інфляційні очікування.

З іншого боку, зниження інфляції багато в чому спричинене високою базою порівняння, а також посилене теплою зимою. Відтак тиск на витрати бізнесу зберігається, зокрема через складнощі з налаштуванням логістики в умовах війни.

НБУ переглянув прогноз інфляції на 2023 рік – із 18,7% до 14,8%. Згідно оновленого прогнозу, цьогоріч інфляція сповільниться до 14,8%, а в наступні роки повернеться до однознакового рівня: у 2024 році до 9,6%, а в 2025 році – до 6%.

Інфляція знижуватиметься надалі, зокрема через дешевші енергоносії, стриманий внутрішній попит та вплив монетарної політики. НБУ і надалі передбачає зменшення безпекових ризиків як основне припущення прогнозу інфляції.

Воєнні ризики залишаються, передусім – ризик тривалої та інтенсивної російсько-української війни, яка означатиме вищі потреби бюджету, а також генеруватиме супутні ризики (повільніше зниження світової інфляції, подальші руйнування інфраструктури, перешкоди в морському експорті).

Регулятор зазначає, що збереження курсової стійкості на тлі планів з валютної лібералізації потребуватиме продовження монетарної політики, спрямованої на забезпечення високої привабливості заощаджень в гривні. Відтак, НБУ вирішив зберегти облікову ставку на рівні 25%.

Курсова стійкість, зокрема, забезпечується жорсткими валютними обмеженнями, але їхня ефективність з часом послаблюється. Тому НБУ вважає, що валютна лібералізація в осяжній перспективі стає дедалі актуальнішою. Наразі висока ставка дозволила наростити попит на гривневі інструменти, тоді як на іноземну валюту він скоротився.

Регулятор наголошує, що поліпшення макроекономічної ситуації, зокрема – зниження інфляції та накопичення комфортного рівня міжнародних резервів, створює передумови для перегляду прогнозу облікової ставки.

Оновлений макропрогноз передбачає початок циклу зниження облікової ставки в IV кварталі 2023 року. Водночас навіть за такого сценарію монетарні умови залишатимуться достатньо жорсткими з огляду на подальше сповільнення інфляції, поліпшення інфляційних очікувань та, відповідно, збереження високої реальної дохідності гривневих інструментів.

"НБУ готовий коригувати час і темп зміни облікової ставки з огляду на подальший розвиток подій на валютному ринку, інфляційну динаміку, стійкість міжнародної підтримки та результативність заходів із забезпечення привабливості гривневих інструментів", – наголосили в НБУ.

Нагадуємо:

2 червня торік Національний банк вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії змінив облікову ставку та ухвалив рішення підвищити її з 10% до 25%. Відтоді ставка не змінювалася.