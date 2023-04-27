"Нафтогаз" хоче отримати від держави понад 300 мільярдів цьогоріч 

НАК "Нафтогаз" очікує отримати з державного бюджету 327 млрд грн цьогоріч, причому левова частка цієї суми – компенсації за пільгові тарифи для населення.

Про це йдеться у статті ЕП з посиланням на проєкт фінансового плану "Нафтогазу" на 2023 рік.

У фінплані на поточний рік закладено 327 млрд грн, які компанія хоче отримати з держбюджету. Значна частина цієї суми становить компенсація так званого механізму ПСО, тобто виплата різниці між ринковими та пільговими тарифами на газ.

При цьому 116,5 млрд грн із загальної суми припадають на непокриті доходами витрати, понесені ще у 2022 році. Торік Юрій Вітренко говорив, що утримувати низькі тарифи для населення планується коштами спецфонду, який мали наповнювати донори, однак фактично рахунок знову виставили державі.

При цьому, у Міністерстві фінансів зазначають, що в бюджеті на 2023 рік такі видатки не передбачені.

У документі Мінфіну, який є у розпорядженні ЕП, наголошують, що міністерство надало зауваження до проєкту фінансового плану "Нафтогазу", на що в компанії відповіли, що не вважають за доцільне вносити зміни.

Більше читайте у статті: Борг перед Китаєм, чорна діра в "Нафтогазі" та неринкові тарифи. Мінфін б’є на сполох щодо браку коштів