Держава винна пенсіонерам 43 мільярди через програні справи в судах

Україна за рішенням судів має виплатити пенсіонерам 43,1 мільярда гривень у понад 330 тисяч програних справах.

Про це йдеться в листі першого заступника міністра фінансів Дениса Улютіна на Кабінет міністрів, в якому той попереджає про ключові ризики бюджету на 2023-й рік. Документ є в розпорядженні ЕП.

За даними Opendatabot, у першому кварталі 2023 року середня пенсія становила близько 5,2 тис грн на місяць.

Багато пенсіонерів через це почали звертатися до судів та вимагати перерахунку. В багатьох випадках позивачі вигравали справи. Державу ж суди зобов’язували не просто виплачувати збільшений розмір пенсій, але й робити їх перерахунок за попередні періоди.

За підрахунками Мінфіну, на 1 березня 2023 року за рішенням судів держава має виплатити 43,1 млрд грн у 333,4 тис програних справ.

Лише стосовно військових пенсій заборгованість держави за рішеннями судів складає близько 22 млрд грн.

У відомстві наголошують, що існують високі ризики, що сума заборгованості зросте, оскільки українські суди, зокрема Конституційний суд, можуть ухвалити нові рішення не на користь держави.

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