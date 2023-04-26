Новини 26 квітня: податкову перезавантажать, українське зерно і надалі продаватиметься в Туреччину

Про податкову. У Верховній Раді подали на реєстрацію законопроєкт про перезавантаження Державної податкової служби.

Про зерно. З 1 травня Туреччина планує відновити мито на імпорт зерна до рівня 130%, проте 95% української агропродукції і надалі йтиме за ставкою у 0%.

Про кошти від італійців. Експортно-кредитне агентство Італії SACE готове відновлювати роботу з Україною та, крім раніше анонсованих 500 мільйонів, виділить додатково 1 мільярд євро на підтримку торговельно-фінансових операцій.

Про курс валют. Гривня показала зростання до готівкових долара та євро як у касах банків, так і на чорному ринку.

Про США. Акції американського банку First Republic впали на майже 50% після того, як стало відомо про масове зняття депозитів клієнтами банку – тепер регулятори США намагаються його стабілізувати.

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Кожен з нас – збройовий барон. Як українські волонтери скуповують бронетехніку по всій Британії

Скільки бронетехніки купили благодійні фонди за кошти українців та як вона працює на фронті.

Рада легалізує домашніх працівників. Що це означає та кого стосується?

Хто такі "домашні працівники", на яких умовах вони можуть працювати та на який соціальний захист можуть розраховувати?