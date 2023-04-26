Курс валют 26 квітня: гривня суттєво зміцнилася у банках та на "чорному" ринку

У середу, 26 квітня, гривня показала зростання до готівкових долара та євро як у касах банків, так і на чорному ринку.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:40 курс долара на "чорному ринку" становив 37,60 - 37,74 грн після декількох днів ослаблення – у вівторок, 25 квітня, курс коливався між 37,80 - 37,96 грн.

Проти "чорного" курсу євро гривня також зміцнилася. На цей же час курс становив 41,14 - 41,47 грн проти курсу 41,33 - 41,67 грн за євро у вівторок.

Середні курси валют в касах банків, як і на "чорному" ринку зміцнилися та були такими:

Долар США – 37,5 - 38,025 грн (курс на 25 квітня – 37,7 - 38,2 грн);

Євро – 41,0 - 41,75 грн (курс на 25 квітня – 41,2 - 41,9 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,25 - 37,75 грн;

Ощадбанк – 37,4 - 38,65 грн;

Укрексімбанк – 37,55 - 38,05 грн;

Райффайзен – 37,1 - 37,8 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.