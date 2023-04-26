Італійське агентство SACE виділить додатковий мільярд євро для України - Шмигаль

Експортно-кредитне агентство Італії SACE готове відновлювати роботу з Україною, що є дуже важливим сигналом для італійського бізнесу, та, крім раніше анонсованих 500 мільйонів, виділить додатково 1 мільярд євро на підтримку торговельно-фінансових операцій.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу в Римі, передає Інтерфакс-Україна.

"На додачу до лінії 500 млн євро агентство готове, за нашими даними, виділити ще 1 млрд євро, щоб підтримати торговельно-фінансові операції, зокрема у сфері охорони здоров'я та інфраструктури", - сказав глава Кабміну

Шмигаль додав, що італійська фінансова установа розвитку SIMEST підтримає інвестиції італійських компаній у відновлення України через інструменти експортних кредитів, пільгове кредитування і прямі інвестиції.

Прем’єр-міністр Італії Джорджі Мелоні додала, що уряд Італії підтримуватиме приватний сектор, співпрацю між підприємствами двох країн.

Крім цього вона наголосила, що відновлення України - справа всієї Європи.

"Зараз інвестувати в Україну - це не ризик, на мій погляд, а одна з найбільш далекоглядних інвестицій, які можна зробити сьогодні", - заявила Мелоні.