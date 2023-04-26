У Раді хочуть перезавантажити податкову: подали законопроєкт

У Верховній Раді подали на реєстрацію законопроєкт про перезавантаження Державної податкової служби.

Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Наразі законопроєкт не зареєстрований та не опублікований на сайті парламенту.

За словами Гетманцева, умови перезавантаження Податкової будуть такі ж, і щодо перезавантаження Бюро економічної безпеки та митниці.

А саме, передбачається реальний конкурс за участю міжнародних партнерів на посаду голови Держподаткової, а також повинні бути забезпечені гарантії незалежності очільника органу протягом всього періоду роботи.

Крім того, повинна відбутися повна переатестація службовців та забезпечена "достойна оплата праці податківців", додав Гетманцев.

"Вважаю перезавантаження податкової магістральним напрямом реформи податкових відносин поряд з діджиталізацією, що вже триває. А перезапуск трьох ключових фінансових органів до кінця 2023 року – запорукою прозорості фінансових відносин та чесності взаємодії держави і суспільства у сфері публічних фінансів", – заявив голова комітету.

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Нагадуємо:

Раніше повідомлялося, що народні депутати збираються перезавантажити Бюро економічної безпеки. У березні депутати зареєстрували відповідний законопроєкту у ВРУ.