Новини 25 квітня: уряд ухвалив рішення щодо тарифів на електрику, найбільший покупець українського зерна вводить шалені мита
Про тарифи на електроенергію. Кабінет Міністрів продовжив дію фіксованого тарифу на електроенергію для населення ще на місяць – до кінця травня.
Про підтримку. Європейський союз надав Україні третій транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро з пакету у 18 млрд євро.
Про зерно. Найбільший покупець української пшениці та ячменю – Туреччина – з 1 травня запроваджує імпортне мито на пшеницю, ячмінь та кукурудзу у розмірі 130% вартості.
Про Іран. Кабінет Міністрів ухвалив рішення винести на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування секторальних санкцій до Ірану.
Про відбудову. Уряд визначив шість населених пунктів, відбудова яких відбуватиметься експериментально – "комплексно й за новими принципами".
Ексклюзив ЕП
"Згоріло майже все". Як підприємець відновив виробництво дитячих меблів в Ірпені на 60 країн світу
Під час обстрілів Ірпеня виробничі майданчики підприємства Дениса Шкрібляка майже повністю були знищені, але виробник екологічних меблів реанімував виробництво і навіть зумів перевершити довоєнні показники експорту.