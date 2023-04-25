ЄС надав Україні чергові 1,5 мільярда євро макрофіну

Європейський союз у вівторок надав Україні третій транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро з пакету у 18 млрд євро.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Сьогодні ми надаємо Україні ще 1,5 мільярда євро в рамках нашого щорічного пакету макрофінансової допомоги. Ми продовжимо допомагати Україні протистояти російській агресії, підтримувати роботу її інституцій та інфраструктури, а також проводити важливі реформи", – заявила вона.

Today we are providing another €1.5 billion to Ukraine under our annual macro-financial assistance package.



We will continue helping Ukraine resist Russia’s aggression, keep its institutions and infrastructure running, and conduct crucial reforms. pic.twitter.com/KpFfvJ51AW April 25, 2023

Нагадуємо:

Європейський Союз у вівторок 21 березня виплатив Україні другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро з загального пакета на 18 млрд євро.





