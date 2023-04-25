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ЄС надав Україні чергові 1,5 мільярда євро макрофіну

Вівторок, 25 квітня 2023, 11:47 - Економічна правда

Європейський союз у вівторок надав Україні третій транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро з пакету у 18 млрд євро.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Сьогодні ми надаємо Україні ще 1,5 мільярда євро в рамках нашого щорічного пакету макрофінансової допомоги. Ми продовжимо допомагати Україні протистояти російській агресії, підтримувати роботу її інституцій та інфраструктури, а також проводити важливі реформи", – заявила вона.

Нагадуємо

Європейський Союз у вівторок 21 березня виплатив Україні другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро з загального пакета на 18 млрд євро.



Економічна правда
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