ЄС надав Україні чергові 1,5 мільярда євро макрофіну
Європейський союз у вівторок надав Україні третій транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро з пакету у 18 млрд євро.
Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Сьогодні ми надаємо Україні ще 1,5 мільярда євро в рамках нашого щорічного пакету макрофінансової допомоги. Ми продовжимо допомагати Україні протистояти російській агресії, підтримувати роботу її інституцій та інфраструктури, а також проводити важливі реформи", – заявила вона.
Today we are providing another €1.5 billion to Ukraine under our annual macro-financial assistance package.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 25, 2023
We will continue helping Ukraine resist Russia’s aggression, keep its institutions and infrastructure running, and conduct crucial reforms. pic.twitter.com/KpFfvJ51AW
Нагадуємо:
Європейський Союз у вівторок 21 березня виплатив Україні другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро з загального пакета на 18 млрд євро.