Україна запроваджує санкції проти Ірану: уряд направив їх на розгляд РНБО

Кабінет Міністрів на засіданні в вівторок, 25 квітня, ухвалив рішення винести на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування секторальних санкцій до Ірану.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Уряд пропонує запровадити санкції строком на 50 років. Вони містять:

запобігання виведенню капіталів резидентами Ісламської Республіки Іран за межі України;

заборону передання резидентам Ірану технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;

заборону здійснення інвестицій в Іран та до/на користь резидентів країни;

зупинення обслуговування електронних платіжних засобів (зокрема, переказів, здійснення розрахунків та видачі готівки), емітованих резидентами Ірану;

заборону реєстрації НБУ міжнародної платіжної системи, учасника міжнародної платіжної системи, операторами яких є резиденти Ісламської Республіки Іран тощо;

А також обмеження торговельних операцій з товарами, на міжнародні передачі яких поширюється дія Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" з резидентами Ісламської Республіки Іран (повна заборона).

Крім цього, пропонується обмеження торговельних операцій з послугами, які пов'язані з постачанням, продажем, передачею, виробництвом або використанням таких товарів, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень резидентами Ірану територією України, пов’язаних з вищезгаданими операціями.

"Даємо старт секторальним санкціям проти Ірану. Попередні обмеження, запроваджені Україною та нашими партнерами щодо осіб та компаній, безпосередньо причетних до постачання зброї росії, на жаль, не були сприйняті, як серйозне попередження.

Що ж – ми посилимо наші аргументи. Також працюватимемо над тим, щоб до таких жорстких рішень долучилося якомога більше країн світу. Агресія проти України не залишиться непокараною. Точно так не залишиться непокараною допомога агресору", - зазначила перша віцепрем’єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Економічна правда