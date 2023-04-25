Найбільший покупець зерна з України запровадив блокуюче мито на імпорт

Mehmet Akif Parlak/Anadolu Agency via Getty Images

Найбільший покупець української пшениці та ячменю – Туреччина – з 1 травня запроваджує імпортне мито на пшеницю, ячмінь та кукурудзу у розмірі 130% вартості.

Про це повідомляє офіційний вісник Туреччини T.C. Resmi Gazete, передає "Інтерфакс-Україна".

Наразі ставка такого мита встановлена на рівні 0%. Влада Туреччини пояснює необхідність підвищення мита захистом місцевих виробників напередодні нового сезону.

За даними Державної митної служби України, за підсумками першого кварталу цього року Туреччина була найбільшим покупцем української пшениці, імпортувавши її на 168,8 млн доларів – це 17,7% від усього її експорту. У тому числі в березні Туреччина імпортувала українську пшеницю вартістю 70,9 млн доларів, не неї припадало 20,5% експорту.

Українського ячменю до Туреччини за перший квартал цього року ввезли на 52,7 млн доларів, або 42,1% від усього експорту цієї культури, зокрема у березні на 17,3 млн доларів або 38,8%.