Тарифи на електроенергію не зміняться до червня

Кабінет Міністрів на засіданні в вівторок, 25 квітня, продовжив дію фіксованого тарифу на електроенергію для населення ще на місяць - до кінця травня.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, представник уряду в Раді Тарас Мельничук в Telegram.

"Уряд продовжує пільгову ціну на електроенергію для населення ще на місяць", - сказав прем’єр на засіданні уряду у вівторок.

Ціна на електроенергію для населення до червня становитиме в 1,44 грн/кВт-год і 1,68 грн/кВт-год залежно від споживання (до 250 кВт-год та понад 250 кВт-год відповідно).

Як повідомив представник уряду в ВРУ Мельничук, уряд вніс зміни до постанови КМУ від 05.06.2019 N 483 "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обовʼязків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії".

"Продовжено, з метою соціального захисту населення від підвищення цін (тарифів) на електричну енергію для побутових споживачів в умовах воєнного станув Україні, дію фіксованої ціни на електричну енергію для побутових споживачів до 31 травня 2023 року", - додав він.

До цього Кабмін зберіг фіксовану ціну на електроенергію для населення до 30 квітня 2023 року.

Нагадуємо:

Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Костянтин Ущаповський, заявив, що наразі розглядається декілька варіантів встановлення нових тарифів на електроенергію.

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Економічна правда