Новини 21 квітня: з переселенців не стягуватимуть борги за комуналку, НБУ посилює нагляд за банками

Про борги за комуналку і переселенців. Кабмін прийняв постанову про заборону стягнення комунальної заборгованості з переселенців, які виїхали з тимчасово окупованих територій або територій, де йдуть бойові дії.

Про банки. Національний банк (НБУ) створює Департамент інтегрованого нагляду за банками та Відділ моніторингу пов’язаних з банками осіб, аби посилити нагляд на фінансовим ринком згідно вимог МВФ.

Про валюту. Національний банк з 21 квітня розширив можливості банків здійснювати операції з продажу готівкової іноземної валюти населенню.

Про експорт електроенергії. В "Укренерго" заявили, що безперебійному експорту електроенергії до країн Європи наразі перешкоджає відсутність порядку проведення спільних аукціонів з доступу до міждержавних перетинів, а затвердити такий порядок - відповідальність НКРЕКП.

Про зерно. Румунія не заборонятиме в односторонньому порядку імпорт українського зерна і чекатиме, поки Європейська комісія запровадить заходи, спрямовані на допомогу фермерам Центральної та Східної Європи.

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"Тихі гавані" для кривавих грошей. Чому активи Росії на Заході не конфіскують?

Країни G7 досі не спромоглися конфіскувати російські гроші для відновлення України. Є ймовірність, що після війни вони повернуться назад в Москву.