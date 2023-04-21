НБУ дозволив банкам продавати населенню більше валюти

Національний банк з 21 квітня розширив можливості банків здійснювати операції з продажу готівкової іноземної валюти населенню.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Так, при розрахунку обсягу готівкової іноземної валюти, яку банк може продати на валютному ринку, враховуватиметься не 100%, а 120% обсягу купівлі безготівкової валюти в населення, починаючи з 13 квітня 2022 року.

Зазначається, що відповідні зміни спрямовані на збереження сприятливої ситуації на валютному ринку.

Крім того, Нацбанк надає можливість е-резидентам (після сплати податків в Україні) переказувати на їхні рахунки за кордоном кошти в іноземній валюті, отримані на рахунки в українських банках від нерезидентів (за надані послуги чи роботи).

В НБУ наголосили, що відповідні зміни не чинитимуть тиску на валютний ринок та міжнародні резерви України, адже в межах таких операцій не відбуватиметься купівлі іноземної валюти – переказ здійснюватиметься за рахунок іноземної валюти, отриманої е-резидентом з-за кордону.

"Реалізація проєкту е-резидентства сприятиме залученню додаткових доходів до державного бюджету, популяризації України як світового IT-бренду та підвищенню українських позицій у міжнародних рейтингах", – додали в пресслужбі регулятора.

Економічна правда