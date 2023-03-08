МВФ розпочала дискусії з Україною щодо нової програми

Міжнародний валютний фонд 8 березня розпочав дискусії з представниками влади України стосовно потенційної програми.

Про це повідомила пресслужба МВФ з посиланням на заяву постійного представника Ваграма Степаняна.

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками влади України стосовно потенційної програми, що буде підтримуватися МВФ"", – повідомив Степанян.

Як раніше зазначалося, місія МВФ з 8 до 15 березня працюватиме у Варшаві з представниками України для обговорення параметрів потенційної майбутньої програми.

Нагадаємо:

Міжнародний валютний фонд готовий надати значну економічну підтримку Україні в рамках нової повноцінної кредитної програми. Україна розраховує на започаткування нової багаторічної великої програми з МВФ обсягом понад 15 млрд доларів.

У Варшаві в п’ятницю, 17 лютого, завершилась Місія Міжнародного валютного фонду для підготовки до перегляду моніторингової програми - співробітники Фонду та українська влада досягли домовленостей на рівні персоналу.

Міжнародний валютний фонд вже за кілька тижнів завершить підготовку програми підтримки України, наразі план має бути схвалений керівництвом Фонду.