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МВФ розпочала дискусії з Україною щодо нової програми

Середа, 8 березня 2023, 09:00 - Економічна правда

Міжнародний валютний фонд 8 березня розпочав дискусії з представниками влади України стосовно потенційної програми.

Про це повідомила пресслужба МВФ з посиланням на заяву постійного представника Ваграма Степаняна.

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками влади України стосовно потенційної програми, що буде підтримуватися МВФ"", – повідомив Степанян.

Як раніше зазначалося, місія МВФ з 8 до 15 березня працюватиме у Варшаві з представниками України для обговорення параметрів потенційної майбутньої програми.

Нагадаємо:

Міжнародний валютний фонд готовий надати значну економічну підтримку Україні в рамках нової повноцінної кредитної програми. Україна розраховує на започаткування нової багаторічної великої програми з МВФ обсягом понад 15 млрд доларів.

У Варшаві в п’ятницю, 17 лютого, завершилась Місія Міжнародного валютного фонду для підготовки до перегляду моніторингової програми - співробітники Фонду та українська влада досягли домовленостей на рівні персоналу. 

Міжнародний валютний фонд вже за кілька тижнів завершить підготовку програми підтримки України, наразі план має бути схвалений керівництвом Фонду.

Економічна правда
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