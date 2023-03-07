Позов на 46 мільярдів: у Жеваго заарештували частки у трьох ГЗК Ferrexpo

Госпсуд м. Києва за позовом Фонду гарантування вкладів вирішив заарештувати активи власника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго в межах справи про відшкодування збитків банку на 46 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Арешт активів Жеваго відбувся у межах забезпечення позову про відшкодування збитків банку "Фінанси та Кредит" та його кредиторів на суму майже 46 млрд грн. Відповідне рішення було ухвалене Господарським судом м. Києва за заявою Фонду про забезпечення позову.

У ФГВФО кажуть, що підставою стали спроби відповідача приховувати факт володіння майном, за рахунок якого у майбутньому може бути задоволено позовні вимоги Фонду. Водночас керівники, акціонери та бенефіціари неплатоспроможного банку зобов’язані надати Фонду інформацію про все належне їм майно (активи) та зобов’язання на вимогу. "Жеваго таку вимогу не виконав", – кажуть у Фонді.

Таким чином, суд наклав арешт на частку Жеваго у розмірі 50,3% у трьох гірничо-збагачувальних комбінатах його групи Ferrexpo: Полтавському, Єристівському та Біланівському. Ці частки через Ferrexpo опосередковано належать Жеваго.

Крім того, суд заборонив іншим пов’язаним з ним компаніям відчужувати вказані активи.

"Зараз позов Фонду до власника банку перебуває у першій інстанції в українській юрисдикції, і вкрай важливо, щоб за час розгляду цієї справи активи були збережені у повному обсязі і згодом могли бути спрямовані на відшкодування збитків, завданих кредиторам банку", – прокоментував заступник директора-розпорядника Фонду Віктор Новіков.

ФГВФО 4 січня цьогоріч подав позов до Господарського суду м. Києва проти Жеваго про відшкодування збитків банку "Фінанси та Кредит" та його кредиторів на суму майже 46 млрд грн.