Арешт Жеваго: бізнесмен та екснардеп вийшов з ради директорів Ferrexpo

Заарештований у Франції український бізнесмен та колишній народний депутат Костянтин Жеваго залишив посаду директора та вийшов з ради директорів Ferrexpo.

Про це йдеться у повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі.

У компанії зазначили, що після інформації з ЗМІ щодо затримання бізнесмена та ухвали суду у Франції екстрадиційного арешту, Рада директорів Ferrexpo провела засідання, на якому розглядала посаду Жеваго як директора компанії, спілкувалась з зовнішніми радниками та представниками Жеваго та членами його родини, щоб спробувати прояснити поточну ситуацію.

"Компанія повідомляє, що пан Жеваго залишає раду директорів Ferrexpo plc… Правління вживає заходів, щоб офіційно задокументувати його відставку", – йдеться в повідомленні.

Читайте також: В Куршевелі добре, але вдома краще. За що у Франції затримали олігарха Жеваго?

Нагадуємо:

27 грудня українського бізнесмена, екснардепа Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах на запит української сторони.

ВІДЕО ДНЯ

Суд французького міста Шамбері виніс рішення про екстрадиційний арешт українського олігарха-втікача Костянтина Жеваго.

Раніше Бюро економічної безпеки викрило гірничо-збагачувальні комбінати одного з олігархів в ухиленні від сплати 10 млрд грн податків. За даними джерела ЕП у БЕБ, йдеться про ГЗК Костянтина Жеваго.

У пресслужбі Жеваго заявили, що інформація про відкриття БЕБ кримінальної справи щодо ухилення від сплати податків компанії бізнесмена не відповідає дійсності.

У липні 2021 року повідомлялось, що Інтерпол оголосив олігарха Костянтина Жеваго в міжнародний розшук за запитом Державного бюро розслідувань.

Тоді пресслужба та адвокати бізнесмена також відкинули цю інформацію через відсутність офіційних підтверджень цієї заяви від Інтерполу.

Ferrеxpo належить частина акцій Полтавського ГЗК, 100% Єристівського ГЗК та 99,9% Біланівського ГЗК. Акції Ferrexpo, найбільшим акціонером якої є український бізнесмен Костянтин Жеваго, котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.

Компанія Ferrexpo plc бізнесмена Костянтина Жеваго програла апеляцію у судовому спорі з колишніми акціонерами про визнання недійсним договору купівлі-продажу 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК).