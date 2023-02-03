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Екстрадиція Жеваго: французький суд вкотре переніс слухання

П'ятниця, 3 лютого 2023, 10:29 - Анастасія Жарикова

Суд у Франції вкотре переніс слухання щодо екстрадиції в Україну колишнього народного депутата та мільярдера Костянтина Жеваго.

Про це повідомляє французьке видання Le Dauphinе libеrе.

Попереднє слухання у справі було призначене на 19 січня, та згодом перенесене на 2 лютого. 

"Документи надійшли занадто пізно для нового слухання, і їх ще потрібно перекласти для всіх сторін. Тому слухання перенесли на 16 березня", – йдеться в повідомленні.

Жеваго залишається на волі під наглядом суду, його відпустили під заставу 5 січня.

Нагадуємо:

27 грудня українського бізнесмена, екснардепа Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах на запит української сторони.

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Суд французького міста Шамбері виніс рішення про екстрадиційний арешт українського олігарха-втікача Костянтина Жеваго.

Заарештований у Франції український бізнесмен та колишній народний депутат Костянтин Жеваго залишив посаду директора та вийшов з ради директорів Ferrexpo.

Підозрюваний у розтраті український бізнесмен Костянтин Жеваго вніс заставу в 1 мільйон євро і вийшов з-під варти, він не може залишати материкову Францію.

У липні 2021 року повідомлялось, що Інтерпол оголосив олігарха Костянтина Жеваго в міжнародний розшук за запитом Державного бюро розслідувань.

Тоді пресслужба та адвокати бізнесмена також відкинули цю інформацію через відсутність офіційних підтверджень цієї заяви від Інтерполу.

Жеваго суд
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Економічна правда
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