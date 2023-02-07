Справа про несплату податків: суд арештував всі банківські рахунки Полтавського ГЗК Жеваго

На всі банківські рахунки Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, який входить до групи Ferrexpo бізнесмена та колишнього народного депутата Костянтина Жеваго, накладено арешт.

Про це повідомила пресслужба Ferrexpo.

Рахунки було арештовано відповідно до ухвали Шевченківського районного суду Києва. Також було зупинено всі видаткові операції з грошовими коштами за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та інших податкових платежів до державного бюджету.

Рішення було прийнято за клопотанням Офісу генпрокурора в рамках розслідування щодо ухилення компанією від сплати рентних платежів.

У компанії заявили, що це чинить надмірний тиск на підприємство та ставить під загрозу виплату заробітної плати понад 7,5 тис співробітників компанії та підрядних організацій, яку було заплановано на вівторок, 7 лютого.

"Наразі ПрАТ "Полтавський ГЗК" вживає всіх необхідних заходів для того, щоб в судовому порядку розблокувати банківські рахунки компанії, які використовуються для виплати заробітної плати співробітникам та виконання договірних зобов’язань перед постачальниками товарно-матеріальних цінностей та послуг, критичних для здійснення виробничої діяльності підприємства", - додали в Ferrexpo.

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Нагадуємо:

Головному бухгалтеру "Полтавського гірничо-збагачувального комбінату" мільярдера Костянтина Жеваго було повідомлено про підозру у справі про несплату підприємством податків на 2 млрд грн.

27 грудня українського бізнесмена, екснардепа Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах на запит української сторони. Суд французького міста Шамбері у грудні виніс рішення про екстрадиційний арешт українського олігарха-втікача Костянтина Жеваго.

Згодом, у січні, Жеваго вніс заставу в 1 мільйон євро і вийшов з-під варти, він не може залишати материкову Францію.

Французький суд у четвер, 5 січня, переніс слухання щодо екстрадиції Жеваго в Україну на 19 січня, після чого повторно переніс слухання на 2 лютого.