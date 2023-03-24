Новини 24 березня: Leroy Merlin нарешті йде з РФ, але є нюанс, "Мотор Січ" роками торгувала з Іраном
Про Leroy Merlin. Французька компанія Adeo - власник ритейлера Leroy Merlin - оголосила про плани передати контроль Leroy Merlin Russia місцевому менеджменту.
Про "Мотор Січ". Українське стратегічне підприємство "Мотор Січ" під керівництвом В'ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють у роботі на РФ і в колабораційній діяльності, продавало авіаційні двигуни підсанкційним компаніям з Ірану.
Про дрони. Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка значно прискорить створення та постачання вітчизняних дронів на фронт, і створить умови для стрімкого розвитку українського мілтек.
Про тарифи на електроенергію. Кабінет Міністрів на засіданні в п’ятницю, 24 березня, продовжив спеціальний період з пільговими цінами на електроенергію (ПСО).
Про Raiffeisen Bank International. Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International щодо виходу банку з РФ.
Ексклюзив ЕП
Шахрайські "офіси" обманюють росіян і заводять в Україну мільярди. ЕП попрацювала в одному з таких
Журналіст пройшов навчання і влаштувався на роботу в один з "офісів". Як виглядають "продажі на фінансових ринках", скільки там заробляють і чи є місце моралі в ошукуванні росіян?