Власник Leroy Merlin передасть російський бізнес місцевому менеджменту

Французька компанія Adeo - власник ритейлера Leroy Merlin - оголосила про плани передати контроль Leroy Merlin Russia місцевому менеджменту.

Про це йдеться у заяві Adeo від 24 березня.

"Після більш ніж 18 років діяльності в Росії, передача контролю над Leroy Merlin місцевому керівництву має зберегти робочі місця для 45 тис співробітників і гарантувати, що діяльність компанії залишиться на службі у жителів країни", - йдеться у повідомленні.

"Цей процес є результатом роботи, розпочатої кілька місяців тому відповідно до міжнародних норм. Він слідує за призупиненням усіх нових інвестицій Adeo в Росії з початку конфлікту та поступовим переходом до незалежності місцевих операцій", - додали в компанії.

Нагадаємо:

У березні 2022 року повідомлялось, що мережа Leroy Merlin, що входить до французької групи Adeo, продовжить працювати на російському ринку попри розпочату агресором війну та масові бойкоти бізнесу.

Також повідомлялось, що материнська компанія мережі французької Leroy Merlin, яка продовжує працювати в Росії відключила українських співробітників від корпоративних засобів зв'язку.

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Економічна правда