"Мотор Січ" роками продавала авіадвигуни підсанкційним компаніям з Ірану – "Схеми"

Українське стратегічне підприємство "Мотор Січ" під керівництвом В'ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють у роботі на РФ і в колабораційній діяльності, продавало авіаційні двигуни підсанкційним компаніям з Ірану.

Про це йдеться у матеріалі "Схем".

У розпорядженні журналістів опинились документи, які свідчать про те, що "Мотор Січ" продавала компанія Ірану - які перебували під санкціями США та ЄС, але ще до запровадження обмежень Україною - товари подвійного використанння.

"А саме - авіаційні двигуни АІ-9 та ТВ3-117. Такі моделі встановлюють як на невеликі транспортні літаки, так і на військові гелікоптери, зокрема типу Ка-52, що використовує Росія у війні проти України.

Одна з іранських компаній з санкційного списку РНБО, з керівництвом якої активно комунікував Богуслаєв та його підлеглі, пов’язана з державною військовою промисловістю Ірану. А також, разом з іншою підсанкційною компанією з Ірану, причетна до розробки дронів Shahed-171 та Shahed-136, якими російська армія масово атакує українські міста", - пишуть "Схеми".

У процесі аналізу журналісти виявили ще одну компанію з Ірану, з якою торгувала "Мотор Січ", але проти якої досі не введено жодних санкцій.

Хоча в ній - ті самі люди, які перейшли з підсанкційних іранських підприємств, і тепер працюють просто під іншою "вивіскою", - наголошують розслідувачі.

Журналісти зазначають, що документальні докази співпраці "Мотор Січі" з компаніями, проти яких країни Заходу на той час вже ввели санкції, були знайдені правоохоронцями у робочому кабінеті багаторічного президента "Мотор Січі" Богуслаєва.

Так, "Схеми" виокремили три іранські фірми, з якими роками співпрацювала українська корпорація "Мотор Січ":

Design and Manufacturing of Aeroengines (скорочено: DAMA), інша, її ж назва – Turbine Engine Manufacturing Industries (TEM);

Iran Aircraft Industries (IACI);

Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA).

"Design and Manufacturing of Aeroengines, що нині під номером 68 у санкційному списку РНБО - це іранська компанія, яка, за даними НАЗК, брала участь у дослідженнях, розробці та виробництві БПЛА Shahed-171. Євросоюз запровадив проти цієї компанії санкції ще у 2012 році. У 2022 році до них приєднались і США", - йдеться у матеріалі.

"Схеми" пишуть, що керівництво "Мотор Січі" усвідомлювало, що пряма торгівля з Іраном небезпечна для бізнесу, тому Богуслаєв особисто пропонував залучити білоруського посередника - "Бєлвнєшпромсєрвіс".

"При цьому запропонована в якості посередника білоруська фірма – в США вже давно під санкціями за торгівлю з військово-промисловим комплексом Сирії та Ірану.

За даними джерел "Схем" із доступом до даних перетину кордону, тодішній начальник департаменту зовнішньоекономічної діяльності "Мотор Січі" Олег Дзюба відвідав Білорусь щонайменше один раз у період, коли відбувалась тристороння зустріч у Мінську – з 14 по 18 червня 2021 року.

В той рік неодноразово виїздив до цієї країни і сам президент "Мотор Січі" Богуслаєв", - пишуть розслідувачі.

"Примітно, що Богуслаєв продовжував торгувати з Іраном і під час повномасштабного вторгнення. По суті - з тими же самими людьми, що і раніше, лише зі зміненими вивісками компаній", - додали розслідувачі, вказавши на контакти "Мотор Січі" із New Aviation Technology and System (NATS).

Керівнику цієї маловідомої фірми в квітні 2022 року було доручено представляти інтереси українського підприємства "в Ісламській Республіці Іран з просування та продажу продукції та послуг "Мотор Січі", надання допомоги з питань участі у тендерах та конкурсах".

Згідно з документами в розпорядженні "Схем", глава компанії NATS, яка не перебуває під санкціями, раніше співпрацював з Богуслаєвим протягом семи років, представляючи вже згадану компанію Design and Manufacturing of Aeroengines (DAMA або TEM).

Читайте також: Недоторканий "дід" та його дітище. Як Богуслаєв і "Мотор Січ" працювали на Росію

Нагадуємо:

23 жовтня Служба безпеки України повідомила про затримання президента АТ "Мотор Січ" та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства: їм оголошено підозру в колаборації та пособництві державі агресору. За матеріалами слідства, ці посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех".

На наступний день, 24 жовтня, Шевченківський суд Києва взяв їх під варту на два місяці (до 20 грудня). Вже у листопаді суд наклав арешт на все майно Богуслаєва вартістю майже 1 млрд грн.

Журналісти-розслідувачі "Схем" опублікували, докази наявності у В'ячеслава Богуслаєва російського паспорту. Адвокат Богуслаєва підтвердив, що у нього дійсно є російський паспорт.

На початку листопада держава відчужила "Мотор Січ" та передала її в управління Міноборони.

Економічна правда