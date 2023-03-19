"Нова Пошта" планує до кінця березня відкрити ще 10 відділень в Польщі

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Логістична компанія "Нова пошта" до кінця березня відкриє 10 відділень у Польщі (Nova Post Polska), збільшивши загальну кількість відділень у країні до 30, а до кінця червня – до 50.

Про це розповів CEO Nova Post Polska Дмитро Вергун агентству "Інтерфакс-Україна".

"До кінця березня плануємо відкрити ще 10 нових. Зокрема в Ольштині, Радомі, Кельце, Ополі, Ченстхові, Бєльсько-Бялі. Уже 27 березня відкриються відділення в Єленя-Гура та Білосток. Таким чином, усі 16 воєводств будуть охоплені в червні", - сказав Вергун.

За його словами, до кінця червня в Польщі буде 50 відділень, зокрема у середньостроковій перспективі у Варшаві з'являться близько 10 відділень, а до кінця року буде 15.

Він додав, що всі відділення прийматимуть відправлення до 100 кілограмів.

Додається, Загалом із 3 жовтня компанія запустила 20 відділень, зокрема 6 у Варшаві. Також компанія отримала офіційний документ, який надає їй офіційний статус поштового оператора в Польщі.

Нагадаємо:

Українська логістична компанія "Нова пошта" відкриває перше відділення Nova Post у Вільнюсі у понеділок, 20 березня.

Раніше повідомлялось, що "Нова пошта" планує відкрити власні відділення у Німеччині та Румунії.

Українська логістична компанія "Нова пошта" відкрила відділення у польському Катовіце - це 19 відділення Nova Post у Польщі.

Українська логістична компанія "Нова пошта" у березні відкриє перше відділення Nova Post у столиці Литви Вільнюсі.