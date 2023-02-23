"Нова пошта" планує незабаром відкрити відділення в Німеччині і Румунії
Українська логістична компанія "Нова пошта" планує відкрити власні відділення у Німеччині та Румунії.
Про це написас у Facebook співзасновник компанії Володимир Поперешнюк.
Відповідаючи на питання одного з користувачів у коментарях про відкриття у Німеччині, він написав: "Працюємо, відкриття уже в квітні".
"Перше місто - Берлін, потім Мюнхен, Кельн, Гамбург та ще з десяток", - додав Поперешнюк.
Щодо Румунії він відповів: "Відкриття - 2-й квартал".
"У нас немає обмежень за країнами. Якщо буде виходити, відкриємося скрізь", - резюмував Поперешнюк.
Нагадаємо:
Українська логістична компанія "Нова пошта" відкрила відділення у польському Катовіце - це 19 відділення Nova Post у Польщі.
Українська логістична компанія "Нова пошта" у березні відкриє перше відділення Nova Post у столиці Литви Вільнюсі.
Економічна правда