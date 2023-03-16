"Нова пошта" у понеділок відкриє перше відділення в Литві

Українська логістична компанія "Нова пошта" відкриє перше відділення Nova Post у Вільнюсі у понеділок, 20 березня.

Про це заявив співвласник "Нової Пошти" Вячеслав Климов на Саміті експортерів Forbes Ukraine.

За словами Климова, перше литовське відділення відкриється у Вільнюсі - воно буде вантажним, у ньому можна буде відправляти та отримувати з України посилки вагою до 1000 кг.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що "Нова пошта" планує відкрити власні відділення у Німеччині та Румунії.

Українська логістична компанія "Нова пошта" відкрила відділення у польському Катовіце - це 19 відділення Nova Post у Польщі.

Українська логістична компанія "Нова пошта" у березні відкриє перше відділення Nova Post у столиці Литви Вільнюсі.

Економічна правда