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"Нова пошта" у березні відкриє перше відділення у Литві

Середа, 8 лютого 2023, 13:30 - Олексій Павлиш
 
фото: нова пошта

Українська логістична компанія "Нова пошта" у березні відкриє перше відділення Nova Post у столиці Литви Вільнюсі.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Вже з середини березня ви можете відправляти рідним у Литву та отримувати від них посилки, документи, вантажі", - йдеться у повідомленні.

Перше відділення Nova Post відкриють у Вільнюсі - це вантажне відділення, у якому можна відправляти та отримувати з  України все вагою до 1000 кг. Адреса: Вільнюс, Žalgirio g. 92, LT-09303.

Економічна правда

Нова пошта Литва
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