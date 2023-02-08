"Нова пошта" у березні відкриє перше відділення у Литві
Середа, 8 лютого 2023, 13:30 -
Українська логістична компанія "Нова пошта" у березні відкриє перше відділення Nova Post у столиці Литви Вільнюсі.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Вже з середини березня ви можете відправляти рідним у Литву та отримувати від них посилки, документи, вантажі", - йдеться у повідомленні.
Перше відділення Nova Post відкриють у Вільнюсі - це вантажне відділення, у якому можна відправляти та отримувати з України все вагою до 1000 кг. Адреса: Вільнюс, Žalgirio g. 92, LT-09303.
Економічна правда