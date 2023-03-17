Правоохоронці проводять обшуки в 14 облгазах Фірташа 

БЕБ та СБУ в рамках розслідування кримінальної справи про заволодіння державними коштами в п’ятницю, 17 березня, провели обшуки в 14 газорозподільних компаніях групи Регіональної газової компанії.

Про це ЕП повідомили у пресслужбі компанії.

Зокрема, обшуки проводили в офісах у Києві, Львові, Рівному, Вінниці, Харкові, Закарпатті, Івано-Франківську та інших містах.

У РГК заявили, що співробітників компанії вивели з робочих місць, вилучили телефони та особисті речі.

"РГК вважає проведення обшуків, що супроводжувалися кричущими порушеннями прав людини, здійсненням тиску на співробітників підприємств критичної інфраструктури", - додали в пресслужбі.

У компанії не уточнили, в рамках якої кримінальної справи проводяться обшуки, однак вказали, що мова йде про заволодіння державними коштами.

Нагадуємо:

У п’ятницю, 17 березня, у АТ "Харківміськгаз" проходять обшуки, у РГК заявляють про рейдерське захоплення оператора газопостачання.

У понеділок, 16 січня, у компаніях "Дніпрогаз" та "Харківгаз", що входять до групи РГК Дмитра Фірташа, проходили слідчі дії Національної поліції.

У самій компанії заявили, що чиновники "Нафтогазу" намагались провести збори акціонерів з метою змінити голову та членів правління "Харківгазу" та "Дніпрогазу". Такі дії в РГК розцінюють як спробу рейдерського захоплення.

Тоді в НАК "Нафтогаз України" зазначили, що інтегрують "Дніпрогаз" та "Харківгаз" до своєї структури в законний спосіб.

Наприкінці травня 2022 року за клопотанням ДБР суд передав до управління АРМА заарештовані приватні корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільних систем.

Підставою для такого рішення стала справа Державного бюро розслідувань щодо стягнення орендної плати з облгазів за право користування газовими мережами. Збитки держави оцінили в майже 1,5 млрд грн.

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