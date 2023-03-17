У "Харківміськгазі" обшуки: РГК заявляє про рейдерське захоплення

У п’ятницю, 17 березня, у АТ "Харківміськгаз" проходять обшуки, у РГК заявляють про рейдерське захоплення оператора газопостачання.

Про це ЕП повідомила пресслужба компанії.

"17 березня під приводом проведення обшуку з допомогою силовиків НАК "Нафтогаз України" в особі ДАТ "Чорноморнафтогаз" завела на підприємство критичної інфраструктури Харкова менеджерів, які були призначені нелегітимно зміненими членами наглядової ради підприємства", - йдеться в заяві.

У компанії наголошують, що чинні акціонери "Харківміськгазу" не змінились. Вони обрали наглядову раду на зборах акціонерів ще в 2021 році згідно з законом "Про акціонерні товариства", і законно змінити наглядову раду можна лише в той самий спосіб – тобто зборами акціонерів.

"Натомість управитель АТ "Харківміськгаз" – ДАТ "Чорноморнафтогаз" – не скликав і не проводив збори акціонерів, а змінив наглядову раду, а потім і правління АТ "Харківміськгаз" своїм одноосібним рішенням.

У РГК вважають, що зміна наглядових рад і правління відбулась в нелегітимний спосіб, а діючі акціонери будуть доводити це в судах.

Нагадуємо:

У понеділок, 16 січня, у компаніях "Дніпрогаз" та "Харківгаз", що входять до групи РГК Дмитра Фірташа, проходили слідчі дії Національної поліції.

У самій компанії заявили, що чиновники "Нафтогазу" намагались провести збори акціонерів з метою змінити голову та членів правління "Харківгазу" та "Дніпрогазу". Такі дії в РГК розцінюють як спробу рейдерського захоплення.

Тоді в НАК "Нафтогаз України" зазначили, що інтегрують "Дніпрогаз" та "Харківгаз" до своєї структури в законний спосіб.

Наприкінці травня 2022 року за клопотанням ДБР суд передав до управління АРМА заарештовані приватні корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільних систем.

Підставою для такого рішення стала справа Державного бюро розслідувань щодо стягнення орендної плати з облгазів за право користування газовими мережами. Збитки держави оцінили в майже 1,5 млрд грн.

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