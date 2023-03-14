Після обвалу напередодні біткоїн штурмує позначку в 26 тисяч доларів

У вівторок біткоїн підскочив до рівнів, небачених з минулого літа, продовживши своє ралі після виходу останніх даних по інфляції в США.

Про це пише CNBC.

За даними Coin Metrics, біткоїн виріс більш ніж на 7% у вівторок - до 26 110 дол, Ethereum - на 3,7%, до 1 747 дол.

"Біткоїн виріс приблизно на 28,5% з п'ятниці, коли регулятори закрили банк SVB, і на 59% у 2023 році. Ethereum подорожчав на 20% з п'ятниці і на 45% з початку року", - йдеться у повідомленні.

Стрибок збігся з останнім показником індексу споживчих цін, який показав зростання на 0,4% в лютому в порівнянні з січнем, що відповідає консенсус-оцінці економістів, опитаних Dow Jones.

"Так званий базовий індекс споживчих цін, який не враховує волатильні ціни на продукти харчування та енергоносії, показав щомісячне зростання, яке трохи перевищило очікування економістів, а в річному вимірі змінилися відповідно до очікувань", - додає видання.

Ціни на криптовалюту різко відновилися з кінця минулого тижня, а ринкові настрої змінилися на 180 градусів після того, як американські регулятори підтримали вкладників Silicon Valley Bank і Signature Bank. Це змусило деяких інвесторів припустити, що ФРС буде менш агресивною у підвищенні процентних ставок.

За даними Coindesk, станом на 15:50 за Києвом біткоїн торгується по 26 017 долара.

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Нагадуємо:

У понеділок один з найбільших європейських банків, британський HSBC викупив за 1 фунт місцеву "дочку" банку Silicon Valley Bank, який днями раніше зазнав краху.

Федеральна корпорація страхування депозитів і Федеральна резервна система розглядають можливість створення фонду, який би дозволив регуляторам підтримувати більше депозитів у банках, що опинилися в скрутному становищі після краху Банку Кремнієвої долини (Silicon Valley Bank).

Банк Кремнієвої долини (Silicon Valley Bank) став найбільшим банкрутом у США за останні десять років, після того, як його давня клієнтська база технологічних стартапів занепокоїлась і почала забирати депозити.

Економічна правда