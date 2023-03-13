Банк за 1 фунт: HSBC викупив британську "дочку" Silicon Valley Bank

У понеділок один з найбільших європейських банків, британський HSBC викупив за 1 фунт місцеву "дочку" банку Silicon Valley Bank, який днями раніше зазнав краху.

Про це повідомляє Financial Times.

HSBC за одну ніч став провідним претендентом на купівлю SVB UK, заплативши за банк символічний 1 фунт.

Головний виконавчий директор Ноель Квінн брав участь у переговорах з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком, який наразі перебуває в США на переговорах з питань оборони.

Канцлер Казначейства Британії Джеремі Хант хотів, аби стався продаж збанкрутілого банку, оскільки це дозволило б уникнути великої інтервенції уряду Британії для захисту вкладників.

"Сьогодні вранці уряд і Банк Англії сприяли приватному продажу банку Силіконової долини HSBC. Депозити будуть захищені, без витрат коштів платників податків", – написав Хант у Twitter.

Банк Англії, який попереджав, що планує оголосити британський банк неплатоспроможним після краху його материнської компанії, заявив, що були вжиті заходи "для стабілізації SVB UK, забезпечення безперервності банківських послуг, мінімізації порушень у технологічному секторі Британії та підтримки довіри до фінансової системи".

Співрозмовники агентства зазначають, що продаж банку був "повністю конкурентним" процесом, в якому брали участь кілька сторін, зацікавлених у поглинанні банку. Серед претендентів були OakNorth і Bank of London.

SVB UK має 3300 британських клієнтів, серед яких стартапи, венчурні компанії та фонди. Багато з них мають депозити, менші за 85 тис фунтів стерлінгів, які підпадають під дію програми фінансового гарантування. Усього банк має 6,7 млрд фунтів стерлінгів депозитів і 5,5 млрд фунтів кредитів.

Читайте більше: Світ панікує через крах Silicon Valley Bank і боїться нової фінансової кризи. Все настільки серйозно?

Нагадуємо:

Федеральна корпорація страхування депозитів і Федеральна резервна система розглядають можливість створення фонду, який би дозволив регуляторам підтримувати більше депозитів у банках, що опинилися в скрутному становищі після краху Банку Кремнієвої долини (Silicon Valley Bank).

Банк Кремнієвої долини (Silicon Valley Bank) став найбільшим банкрутом у США за останні десять років, після того, як його давня клієнтська база технологічних стартапів занепокоїлась і почала забирати депозити.





