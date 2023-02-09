Новини 9 лютого: річна інфляція сповільнилась, чехи йдуть в арбітраж проти "Газпрому"

Про інфляцію. У січні 2023 року інляція порівняно з груднем 2022 року зросла на 0,8%, водночас у річному вимірі інфляція загальмувала з 26,6% до 26%.

Про арбітраж проти "Газпрому". Чеська компанія ČEZ ініціювала арбітражний розгляд проти російського "Газпрому", подавши заяву про арбітраж за правилами Міжнародної торгової палати: вимагає компенсації 1 млрд чеських крон (45,3 млн дол) через недопостачання газу.

Про Starlink. Компанія SpaceX заявила, що вжила заходів, щоб запобігти використанню українськими військовими супутникового інтернету Starlink для управління безпілотниками в регіоні під час війни країни з Росією.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров прокоментував інформацію, що SpaceX нібито обмежила використання Україною інтернету Starlink для управління дронами. Стверджує, що проблем з роботою терміналів "Старлінк" в Україні наразі не спостерігається.

Про санкції. Країни G7 обговорюють застосування санкцій проти компаній у Китаї, Ірані та Північній Кореї, які постачають Росії частини та технології військового призначення.

Про "Укртатнафту". ПАТ "Укртатнафта" перерахувала до бюджету 531 мільйон гривень після початку розслідування СБУ та БЕБ щодо корупції колишнього менеджменту ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта".

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