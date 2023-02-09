Всі розділи
Укр / Рус

Чеська ČEZ ініціювала арбітраж проти "Газпрому": вимагає $45 мільйонів через недопостачання газу

Четвер, 9 лютого 2023, 13:15 - Олексій Павлиш

Чеська компанія ČEZ ініціювала арбітражний розгляд проти російського "Газпрому", подавши заяву про арбітраж за правилами Міжнародної торгової палати: вимагає компенсації 1 млрд чеських крон (45,3 млн дол) через недопостачання газу.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Вчора, 8 лютого 2023 року, компанія ČEZ офіційно ініціювала арбітражний розгляд проти ТОВ "Газпром експорт", подавши заяву про арбітраж за правилами Міжнародної торгової палати (ICC).

ČEZ прагне відшкодувати збитки на суму близько 1 млрд чеських крон, що виникли внаслідок значного недопостачання природного газу ТОВ "Газпром експорт" у 2022 році. Арбітраж проходить в Женеві і буде розглядатися арбітражним трибуналом у складі трьох членів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Німецька енергетична компанія RWE слідом за Uniper ініціювала арбітражний розгляд проти російського "Газпрому" через відсутність поставок газу.

Німецький енергогігант, найбільший імпортер газу Uniper ініціював арбітражний розгляд проти ТОВ "Газпром експорт" у міжнародному арбітражному трибуналі у Стокгольмі та вимагає відшкодування збитків через недопостачання газу з червня.

Німецький енергогігант Uniper, який невдовзі буде націоналізований, повідомив про рекордні 40 млрд євро чистих збитків за перші 9 місяців цього року - після того, як РФ припинила поставки.

Економічна правда

Чехія газ Газпром
Матеріали за темою
"Укроборонпром" домовився з чеським партнером про ремонт і спільні розробки бронетехніки 8 лютого 2023, 13:07
Чехія надасть Україні фінансову допомогу та генератори на 8,5 мільйона євро 13 грудня 2022, 15:34
У Чехії розраховують на незалежність від викопного палива РФ в 2024 році 5 грудня 2022, 12:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті