Чеська ČEZ ініціювала арбітраж проти "Газпрому": вимагає $45 мільйонів через недопостачання газу

Чеська компанія ČEZ ініціювала арбітражний розгляд проти російського "Газпрому", подавши заяву про арбітраж за правилами Міжнародної торгової палати: вимагає компенсації 1 млрд чеських крон (45,3 млн дол) через недопостачання газу.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Вчора, 8 лютого 2023 року, компанія ČEZ офіційно ініціювала арбітражний розгляд проти ТОВ "Газпром експорт", подавши заяву про арбітраж за правилами Міжнародної торгової палати (ICC).

ČEZ прагне відшкодувати збитки на суму близько 1 млрд чеських крон, що виникли внаслідок значного недопостачання природного газу ТОВ "Газпром експорт" у 2022 році. Арбітраж проходить в Женеві і буде розглядатися арбітражним трибуналом у складі трьох членів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Німецька енергетична компанія RWE слідом за Uniper ініціювала арбітражний розгляд проти російського "Газпрому" через відсутність поставок газу.

Німецький енергогігант, найбільший імпортер газу Uniper ініціював арбітражний розгляд проти ТОВ "Газпром експорт" у міжнародному арбітражному трибуналі у Стокгольмі та вимагає відшкодування збитків через недопостачання газу з червня.

Німецький енергогігант Uniper, який невдовзі буде націоналізований, повідомив про рекордні 40 млрд євро чистих збитків за перші 9 місяців цього року - після того, як РФ припинила поставки.

Економічна правда