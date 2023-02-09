G7 розглядає санкції проти компаній з Китаю, Ірану та КНДР, які постачають Росії технології для ВПК - ЗМІ

Країни G7 обговорюють застосування санкцій проти компаній у Китаї, Ірані та Північній Кореї, які постачають Росії частини та технології військового призначення.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агентства, мета полягає в тому, щоб скоординувати пакет заходів до 24 лютого - річниці вторгення Росії в Україну.

Одне з джерел розповіло, що дискусії все ще знаходяться на стадії формування, і дії, вжиті кожною державою G7, можуть бути різними. Також вирішується питання, які компанії включити в новий пакет санкцій.

Агентство додає, що будь-які дії відображатимуть зусилля G7 перервати потік матеріалів військового призначення до Росії через треті країни, які не підписали санкції, запроваджені після вторгнення. Існує занепокоєння, що ці компанії можуть допомогати Росії обходити санкції.

США вже висловили занепокоєння Китаю щодо нелетального обладнання, наданого Росії, і держсекретар Ентоні Блінкен збирався розглянути це питання під час поїздки до Пекіна, яку було відкладено після того, як у повітряному просторі США помітили китайську розвідувальну повітряну кулю.

Раніше Китай відповів на твердження, що деякі з його державних компаній, можливо, допомагають Росії у війні в Україні, заявивши, що Вашингтон повинен припинити надсилати зброю, якщо він хоче припинити конфлікт.

Союзники України вже наклали санкції на іранські фірми, які нібито постачали Росії безпілотники, і тепер планують розширити ці заходи. Вони також звинуватили Північну Корею в постачанні Москві боєприпасів.

І Іран, і Північна Корея заперечують допомогу Росії у її війні. Деякі країни G7 вважають, що китайські фірми продають технологічні компоненти, такі як мікрочіпи, які приносять користь Росії у військовому плані.

Також продовжуються дипломатичні зусилля для усунення будь-яких можливих лазівок у санкціях, які може використовувати Росія, з обладнанням, яке потенційно може проходити через інші країни, включаючи ОАЕ, Туреччину та Індію.