Привласнення 40 мільярдів: Укртатнафта перерахувала в бюджет понад 530 мільйонів

ПАТ "Укртатнафта" перерахувала до бюджету 531 мільйон гривень після початку розслідування СБУ та БЕБ щодо корупції колишнього менеджменту ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта".

Про це повідомляє пресслужба СБУ та БЕБ.

"Відповідна сума була перерахована нинішніми керівниками ПАТ "Укртатнафта", які отримали відповідне інформування від правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними слідства, попередній менеджмент компанії продавав пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку. Однак суми акцизного збору закладались у ціну для споживачів.

Заборгованість компанії перед державою лише за цим епізодом становить понад 605 млн грн.

За даним фактом підозру отримали головний бухгалтер та колишній директор акціонерного товариства.

"Для відшкодування завданих Україні збитків правоохоронці здійснили відповідне інформування нинішньому менеджменту компанії. Після цього представники ПАТ "Укртатнафта" здійснили термінове перерахування до бюджету 531 млн грн кількома платежами", - додали в СБУ.

Наразі вирішується питання щодо використання коштів для потреб ЗСУ.

Нагадуємо:

Служба безпеки України викрила масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".