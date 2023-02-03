Новини 3 лютого: стеля цін на нафтопродукти з РФ, окупанти знищили "Епіцентр" у Херсоні

Про санкції. ЄС та G7 у п’ятницю домовилися запровадити цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 на російський дизель і $45 на різні масла.

Про Насірова. НАБУ і САП 2 лютого завершили розслідування стосовно ексголови Державної фіскальної служби України Романа Насірова та його радника - їх підозрюють в одержанні 5,5 млн дол. США та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу.

Про бізнес. У Херсоні внаслідок обстрілу росіянами міста в ніч на 3 лютого вщент згорів торговельний центр "Епіцентр"

Про росактиви. Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу Мін'юсту і конфіскувала "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" російського олігарха Михайла Шелкова в межах застосованих до нього санкцій.

Про мільярдерів. Статки засновника і керівника Meta Марка Цукерберга підскочили на 12,5 млрд дол у четвер, що стало найбільшим одноденним зростанням його статків

Ексклюзиви ЕП

Крутять стару платівку. Навіщо в Кличка знову планують знесення "хрущовок"

Київська міська влада ухвалила програму реконструкції старих будинків. Лише на їх обстеження передбачені пів мільярда гривень. Чи доцільно це робити під час війни?