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Новини 3 лютого: стеля цін на нафтопродукти з РФ, окупанти знищили "Епіцентр" у Херсоні

П'ятниця, 3 лютого 2023, 21:00

Про санкції. ЄС та G7 у п’ятницю домовилися запровадити цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 на російський дизель і  $45 на різні масла. 

Про Насірова. НАБУ і САП 2 лютого завершили розслідування стосовно ексголови Державної фіскальної служби України Романа Насірова та його радника - їх підозрюють в одержанні 5,5 млн дол. США та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу.

Про бізнес. У Херсоні внаслідок обстрілу росіянами міста в ніч на 3 лютого вщент згорів торговельний центр "Епіцентр"

Про росактиви. Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу Мін'юсту і конфіскувала "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" російського олігарха Михайла Шелкова в межах застосованих до нього санкцій. 

Про мільярдерів. Статки засновника і керівника Meta Марка Цукерберга підскочили на 12,5 млрд дол у четвер, що стало найбільшим одноденним зростанням його статків

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Економічна правда
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