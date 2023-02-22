Програма на $15 мільярдів: G7 готова підтримати Україну для отримання коштів від МВФ – ЗМІ

Країни "Великої сімки" планують запропонувати визначальну підтримку Україні для отримання доступу до фінансування Міжнародного валютного фонду до кінця березня в рамках програми, вартість якої очікується на рівні понад 15 млрд дол.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформованих співрозмовників.

Представники МВФ вже розпочали переговори зі США, повідомили джерела агентства. Так, міністерка фінансів США Джанет Єллен обговорювала програму кредитування з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою в останні дні, а команди Мінфіну і МВФ перебувають у щоденному контакті.

Наразі МВФ та Україна працюють над багаторічним пакетом допомоги на суму до 16 млрд дол, який допоможе покрити фінансові потреби воюючої держави і стане каталізатором для додаткового міжнародного фінансування.

Очікується, що цього тижня уряди країн G7 – США, Великобританії, Канади, Німеччини, Франції, Італії та Японії – офіційно доручать своїм урядовцям активізувати взаємодію з МВФ та Україною для реалізації амбітної програми, кажуть співрозмовники. Схвалення з боку G7 є однією з кількох умов МВФ для завершення угоди.

Іншою умовою програми є забезпечення стабільності боргу України з боку її основних донорів і кредиторів.

План також вимагатиме зміни правил кредитування МВФ, який зазвичай не надає повноцінних кредитних програм країнам, що перебувають у військовому конфлікті.

Нагадуємо:

За підсумками візиту до Києва Георгієва заявила, що Міжнародний валютний фонд готовий надати значну економічну підтримку Україні в рамках нової повноцінної кредитної програми.

Україна розраховує на започаткування нової багаторічної великої програми з МВФ обсягом понад 15 млрд доларів.

У Варшаві в п’ятницю, 17 лютого, завершилась Місія Міжнародного валютного фонду для підготовки до перегляду моніторингової програми - співробітники Фонду та українська влада досягли домовленостей на рівні персоналу. Триває робота над новою програмою.

Міжнародний валютний фонд вже за кілька тижнів завершить підготовку програми підтримки України, наразі план має бути схвалений керівництвом Фонду.