Новини 21 лютого: наскрізні вагони в метро та українізація залізниці

Про метро. Місто Київ та столичне метро планують наприкінці лютого придбати 50 наскрізних вагонів, чого вистачить на 10 поїздів

Про залізницю. АТ "Укрзалізниця" розпочинає програму "Залізна українізація", мета якої полягає в позбавленні імперських та російських назв, позначок та зображень на будь-яких об’єктах залізничного транспорту

Про найманців. Підсанкційний засновник російського ПВК "Вагнер" Євгеній Прігожин отримав понад 250 млн доларів доходу за останні чотири роки від видобутку нафти, газу, алмазів і золота в таких країнах як Судан, Сирія та інші

Про приватизацію. Фонд держмайна готує до приватизації три великі підприємства у Запоріжжі: "Запорізький титано-магнієвий комбінат", "Кремнійполімер" та "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат".

Про світло. Оператори систем розподілу повідомили про аварійне відключення високовольтної лінії в Одесі, Хмельницькій, Івано-Франківській та Львівській областях

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Данило Гетманцев: Якщо я мовчу, значить, я "в темі". Або "в долі". Або "в темі" і "в долі"

Про вплив на роботу податкової, заблоковане відшкодування ПДВ, зловживання податківців з акцизами, вдячність Ігорю Абрамовичу та гральний бізнес, який у змові з банками обкрадає бюджет.