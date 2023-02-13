Мінцифри просить НБУ пришвидшити процес розвитку е-гривні

Міністерство цифрової трансформації звернулось до Нацбанку України з проханням пришвидшити процес розвитку електронної гривні.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У міністра запитали, чи розвивається зараз якось проєкт е-гривні.

"Він розвивається, нещодавно мені презентували на базі продукту Stellar електронну гривню. Вони розробили перші транзакції на блокчейні, як можна відслідкувати рух цих коштів. Я написав лист до Нацбанку про те, що треба пришвидшити процес розвитку електронної гривні.

За законодавством, в 2024 році НБУ вже має запустити пілоти, але ми хочемо запустити вже в цьому році, а не відкладати на наступний. Тому йде комунікація з Нацбанком і бізнесом, це теж безповоротно відбудеться", - відповів Федоров.

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Нагадуємо:

У листопаді 2022 року Національний банк презентував проєкт концепції цифрової гривні, яка покликана виконувати всі функції грошей та доповнювати в цьому готівкову та безготівкову форму гривні.

Верховна Рада у 2021 році ухвалила закон, що дозволить легалізувати віртуальні активи та бізнес у цій сфері в Україні. 17 лютого цьогоріч Рада повторно його ухвалила після вето президента.

Повідомлялось, що у Мінцифри можуть провести експеримент щодо виплати заробітної плати співробітникам міністерства в електронній гривні.

У Нацбанку позитивно оцінюють можливість випуску цифрових грошей, які здатні стати рівноцінним еквівалентом звичайної фіатної гривні.

Економічн правда