Мінцифра планує експеримент по виплаті зарплат своїм співробітникам в е-гривні – Федоров

Михайло Федоров фото: Мінцифри

У Мінцифри можуть провести експеримент щодо виплати заробітної плати співробітникам міністерства в електронній гривні.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua сказав віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Скажу чесно: як один з перших пілотів у нас є на столі питання щодо виплати заробітної плати співробітникам Міністерства цифрової трансформації в електронній гривні.

Українці посідають перше місце у світі за адаптивністю до віртуальних активів - і ця відкритість до технологій може бути однією з наших переваг у світі. Це також залучає додаткові інвестиції у бізнес, в країну", - сказав міністр.

За його словами, не варто починати впровадження е-гривні з соціальних виплат.

"Потрібно протестувати цю технологію, отримати споживацький досвід, щоб зрозуміти, як все це працює. Ми вивчаємо досвід інших країн, які запустили пілоти або намагаються запровадити подібні електронні валюти.

Використання е-гривні дійсно має потенціал програмними засобами (смарт-контактами) встановлювати можливі напрямки та умови використання грошових субсидій, наприклад, обмежити їхнє нецільове використання. Однак все дуже залежить від реалізації "технічної начинки" цифрової гривні", - додав Федоров.

Нагадаємо:

У Нацбанку позитивно оцінюють можливість випуску цифрових грошей, які здатні стати рівноцінним еквівалентом звичайної фіатної гривні.

Нацбанк презентував результати опитування учасників ринку щодо потенційного попиту на цифрову валюту центрального банку - е-гривню та можливих варіантів її використання.