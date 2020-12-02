Шевченко: НБУ позитивно оцінює можливість випуску цифрових грошей
У Нацбанку позитивно оцінюють можливість випуску цифрових грошей, які здатні стати рівноцінним еквівалентом звичайної фіатної гривні.
Про це у Facebook написав голова НБУ Кирило Шевченко, коментуючи новини про плани випуску у 2021 році цифрової валюти асоціацією Libra.
"Національний банк України, який активно досліджує тематику CDBC (цифрових валют центральних банків - ред.) ще з 2016 року, вже ініціював унесення таких змін до законодавства. Визначення "цифрових грошей Національного банку України" та право НБУ на їх випуск включено до законопроєкту 4364 про платіжні послуги", - зазначив Шевченко.
За його словами, НБУ не змінив своїх планів із вивчення можливості випуску е-гривні.
"Однак ми розуміємо, що перед запровадженням нових технологій у широкий обіг необхідно створити цікавий та корисний продукт для кінцевих споживачів.
Наразі команда українського регулятора виокремила для себе декілька варіантів ймовірного використання е-гривні, але пошук відповіді ще триває. Ми сконцентровані на аналізі можливих юз-кейсів, беручи до уваги потреби учасників фінансового ринку, споживачів та провідний світовий досвід. Водночас ми звертаємо увагу на можливий вплив е-гривні на макроекономічну та фінансову стабільність, забезпечення яких є мандатом Національного банку", - додав він.
Голова НБУ заявив, що запровадження е-гривні передбачає створення платіжної інфраструктури для її обігу на ринку, а обсяги інвестицій та робіт залежать, у тому числі, від того, які завдання вирішуватиме е-гривня.
"Це будуть роздрібні чи корпоративні платежі? Нею користуватимуться фізичні чи юридичні особи? Повноцінний розвиток такого масштабного проєкту потребуватиме активного залучення учасників ринку, включно з інвестиціями з їхнього боку.
Водночас Національний банк позитивно оцінює можливість випуску цифрових грошей, які в еру загальної діджиталізації здатні стати рівноцінним еквівалентом звичайної фіатної гривні", - написав також Шевченко.
Нагадаємо:
Раніше заступник голови НБУ Олексій Шабан заявив, що у Нацбанку поки шукають необхідну ідею для проєкту "Електронна гривня", "зовні все виглядає як затишшя".
Економічна правда
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