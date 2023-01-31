Справа Коболєва: ВАКС визнав підозру колишньому голові "Нафтогазу" необґрунтованою

Суддя Вищого антикорупційного суду визнав підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву щодо неправомірності отримання премії в НАК необґрунтованою.

Про це повідомив адвокат Олексій Носов у Facebook.

Відповідно до ухвали про відмову в обранні запобіжного заходу суд не встановив жодних ризиків перешкоджання кримінальному провадженню – всі перераховані прокурором ризики нівелюються добровільним повернення Коболєва в Україну.

Також суд встановив, що Наглядова рада свідомо прийняла рішення про преміювання та не зазнавала тиску з боку чиновника.

Крім цього, за 5 років слідства у справі члени Наглядової ради, в тому числі її голова допитані не були.

Також суддя відкинув твердження прокурора, що більшість членів Наглядової ради є іноземцями, а тому не володіють знаннями українського законодавства та визнав таким, що суперечить ідеї корпоративного управління в акціонерних товариствах та дискредитують роль міжнародних експертів в складі наглядових та контролюючих органів.

Крім цього, обмеження щодо щодо порядку встановлення премій уповноваженими на це суб'єктами на дії Коболєва в НАК не поширювались.

ВІДЕО ДНЯ

"Ця постанова регулює обмеження щодо порядку встановлення премій уповноваженими на це суб'єктами, а не процедуру ініціювання такої премії іншими особами. А так як встановлення розміру премій Голові правління належить до виключної компетенції Наглядової ради, порушення вимог постанови не було", – пояснив правозахисник.

Щодо встановлення розміру премії, суддя встановив, що .це є виключною компетенцією Наглядової ради

"Суд не встановив наявність у Андрія Коболєва повноважень, які б надавали йому можливість впливати на прийняття рішень щодо встановлення розміру його винагороди", – додав Носов.

Прокуратура вже подала апеляційну скаргу на рішення ВАКС. Її розглядатиме Апеляційна палата ВАКС, яка повинна прийняти кінцеве рішення в питанні обрання запобіжного заходу.

Читайте також: 12 років за премію. Як Коболєв опинився на лаві підсудних та чому повернувся в Україну

Нагадуємо:

У четвер, 19 січня, НАБУ і САП повідомили про підозру ексочільнику "Нафтогаз України" Андрію Коболєву – його підозрюють у заволодінні понад 229 млн грн у вигляді премії за перемогу в арбітражі проти "Газпрому". Сам Коболєв заявив, що повернувся в Україну і "збирається доводити свою правоту".

Слідство вважає, що Коболєв в травні 2018 року незаконно отримав 261 млн грн (на той час – 10 млн дол) премії за перемогу у Стокгольмському арбітражі проти російського "Газпрому". Така сума суттєво перевищувала нормативно визначені розміри таких виплат у розмірі 37,48 млн грн, а за перемогу в арбітражі Коболєв вже отримав премію у 2017 році у розмірі 12,49 млн грн.

У 2018 році наглядова рада "Нафтогазу" вирішила знову виплатити премії топменеджменту за виграш другої частини протистояння з "Газпромом" щодо так званого "транзитного" контракту. Того ж року була виплачена перша частина цих премій на суму $20,7 млн. Коболєв отримав 261 млн грн – близько $9,5 млн на той момент.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) залишив без задоволення клопотання про застосування запобіжого заходу відносно ексглави "Нафтогазу" Андрія Коболєва у вигляді тримання під вартою.